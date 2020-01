Bekken vasket ut veien

Pluss

En løpsk bekk gravde med seg deler av veibanen på Øveråsveien mandag ettermiddag. Kommunens folk var raskt på stedet, og fikk ledet bekken tilbake til veigrøften. Men de kunne konstatere at veibanen nå er ufremkommelig for vanlige personbiler. En gårdbruker er innleid for å gjøre veien noenlunde farbar i kveld, før kommunen kommer med lastebil og ny veigrus i morgen.