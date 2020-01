Tore Tveråmo (H) støttet Kjell Inge Johnsen i formannskapet

Pluss

BA omtalte tirsdag at formannskapet i Brønnøy hadde et brev fra Kjell Inge Johnsen og Sør-Helgeland Utvikling AS som referatsak. Overfor BA uttalte Johnsen blant annet at han mener planavdelingen i kommunen og Brønnøy Arbeiderparti har trenert saken hans i 11 år. Dette avviste tidligere Ap-ordfører Johnny Hanssen og plansjef Gunvald Eilertsen.