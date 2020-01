Persplassen fikk BAs Juleblomst

Pluss

En av forslagstillerne begrunner forslaget slik:

«Persplassen er et veldig viktig tilbud i Velfjord. På grunn av dyktige eiere og en framifrå kokk kan velfjordingar og andre nyte den gode maten dei tilbyr helg etter helg. I jula held dei også ope for både fastbuande og julegjester fleire kveldar. Dette er et viktig bidrag til god julestemning og bulyst i Velfjord.»

Eier og kokk

Vi overrekker BA-blomsten til eier Sesselja Jonsdottir og kokk Olivier Rousell en sen ettermiddag 4. juledag. De er i ferd med å forberede kveldens storfest i Velfjord, med lokalt band og venter storinnrykk fra både fastboende og tilreisende velfjordinger. Påskjønnelsen blomster indikerer gir de begge varme følelser.

– Dette er så koselig, sier Sesselja, før hun forteller at nå kommer tårene.

Også kokk Olivier kjenner at slikt gir en tilbakemelding på jobben de gjør.

– Slikt som dette, samt smilene fra fornøyde gjester når jeg har satt min ære i å lage et godt måltid til de, er det som er belønningen for vårt harde arbeid.

Noe også Sesselja bekrefter.

Tilfredse gjester

– Når en lang dag er over, og vi ser at gjestene som drar hjem er fornøyde med Persplassen, så er det dette vi lever for. Penger og overskudd er viktig så klart. Men det er alltid fornøyde gjester vi lever for.

Å drive et spisested i en bygd som Velfjord er tøft økonomisk, det legger de ikke skjul på noen av dem. Men spesielt de siste to-tre årene viser klar bedring, og de forteller at det stadig blir flere faste gjester fra både Brønnøysund, Sømna og selvfølgelig Velfjord, som velger å innta en helgemiddag på Persplassen. Sesselja forteller at da de valgte å slå sammen matproduksjonen på både Grill76 og Persplassen, og drive disse som ett selskap, fant de løsningen for bedre drift.

Vil utvikle seg videre

– Det er tøft å drive et spisested uansett hvor man holder til, også i byer, forteller Oliver, som selv har erfaring med dette fra årene da han drev både Persplassen selv tidligere, og Ritz i Brønnøysund.

Derfor vektlegger han viktigheten av å opparbeide en base av fornøyde, faste gjester som kommer regelmessig innom. Han har tro på at Persplassen vil fortsette å utvikle seg til et spisested hvor historien, tradisjonsmat og ikke minst lokal mat vil fortsette å bli verdsatt stadig høyere.

– Vi samarbeider svært godt. Jeg sjefer på kjøkkenet, men Sesselja er eier og har siste ordet. Men vi blir alltid enige, og er begge ivrige på å finne nye veier i driften. For vi ønsker å lykkes også på lang sikt. Fremtiden kan ingen spå om, men vi har ingen planer om å slutte, avslutter de begge.

– Heldige

– Dette er svært rørende, og vi vil understreke at det er vi som er heldige som valgte Velfjord som bosted. Vi vurderte i sin tid også å bosette oss i England, da min søster bor der. Men så ble det Velfjord, og vi har aldri angret. Det finnes ikke noe tryggere og bedre sted å være. Det kan vi si som har bodd flere steder, og sett alternativene. Her skal vi bli, avslutter hun, før hun ivrer videre i forberedelsene til kveldens storinnrykk.