Vevelstad kommune kjøper tomt til næringsetablering

Vevelstad kommune kjøper eiendom gnr. 6, bnr. 3 og deler av gnr. 6 bnr. 1 like ved ferjeleiet fra Lars Fagerli for 350.000 kroner.

Bakgrunnen for kjøpet er at kommunen ønsker å legge til rette for industri og næringsutvikling i området.

AkvaFuture er etablert med oppdrettsanlegg i Andalsvågen, og har ifølge plan- og ressursetaten signalisert behov for landareal.

Kommunen har også hatt muntlige henvendelser fra andre aktører, men vil foreløpig ikke si hvilke, ettersom disse kun har vært muntlige.

Båtmarina

Vevelstad kommune betaler også 85.000 kroner til Høiviken båtforening som «kompensasjon for deler av opparbeidet infrastruktur» på eiendommene.

Avtalen innebærer at kommunen overtar ansvaret for lekteren som ligger fortøyd ved kaianlegget. Foreningens flytende installasjoner, landfester, landganger, pæler og kaidekke omfattes ikke av overdragelsen.

Høiviken båtforening inngikk samtidig en leieavtale for sjø- og landområder til sin virksomhet med båtmarina, båtopptrekk, klubbhus og parkering. Området som leies ligger innenfor kommunens bølgedemper. «Det skal være god klaring mellom [den] og båtforeningens marina innenfor, slik at båttrafikk/sikker manøvrering ikke hindres verken til marinaen eller bølgedemperens innside», framgår det i avtalen.

Den opprinnelige rammen for er 20 båtplasser, nå blir det mulighet for utvidelse. Den årlige leieprisen båtforeningen skal betale er nedfelt i kommunens havnereglement. Taksten er på 600 kroner per båt. Leieperioden er på 40 år, med rett til forlengelse.

Arbeidsgruppe

Intensjonsavtalene av 7. juni inngår også i kjøpsavtalen. I tråd med de har kommunen startet arbeidet med en reguleringsplan for området og Landark har laget en landskapsskisse. Det skal settes ned en arbeidsgruppe med representanter fra partene som skal jobbe videre med den praktiske tilretteleggingen av området.

Avtalene ble finpusset og underskrevet i formannskapsmøtet onsdag. Der møtte grunneier Lars Fagerli og båtforeningens forhandlingsutvalg; Kjetil Lund, Greger Vedal og Sturla Grønbech.

— Godt tilfreds

Etter signeringen var partene godt fornøyd.

— Prosessen har vart i to års tid, så jeg er både lettet og godt tilfreds med å ha kommet fram til en avtale. Nå håper jeg den gir frukter for området, sier Lars Fagerli.

— Jeg er veldig glad for inngått avtale. Takket være godt samarbeid mellom alle parter ser vi frem til ny aktivitet, både for næringsliv og foreningsarbeid, sier ordfører Torhild Haugann.

— Det har vært en meget og ryddig prosess. Vi er godt fornøyd med resultatet, og ser fram til å samarbeide med kommunen i arbeidsgruppen, sier Kjetil Lund, som skrev under avtalen på vegne av båtforeningen.

Avtalene skal forelegges kommunestyret 29. januar og overdragelsesdato er satt til 1. mars.