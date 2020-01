Suffleens mysterier(Vart du skræmt no?)

Pluss

Som matmenneske har jeg alltid fryktet sufflé. Mange profesjonelle kokker unngår også sufflé i det lengste, fordi den har en tendens til å svikte i siste øyeblikk foran servering, og falle sammen til en klebrig, flat uappetittlig masse, totalt forskjellig fra det luftige delikate stolte retten som for noen sekunder siden kneiste høyreist og stolt inne i stekeovnen. Det skal ikke mere til en at du slipper stekeovnsdøra slik at den smekker i lås, eller setter den for hardt fra deg på bordet, og dermed var enda en flott sufflé ødelagt.