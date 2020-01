Fylkresråden for samferdsel: - Ser på løsninger for å redusere prisene

Pluss

Fra 1. januar har Nordland fylkeskommune økt ferjetakstene på fylkessambandene, fra 20 prosent og opp til 45 prosent. For Vegasambandet er økningen fra 196 kroner til 285 kroner for en personbil inkludert fører. Én vei. Dette er en økning vel 45 prosent. Dette har gjort ordfører Andre Møller svært opprørt og han sa i et intervju på BAnett tirsdag at han forventer at fylkesrådsleder og partifelle Tomas Norvoll (Ap) kommer på banen.