Fødestue og distriktsopprør: Se høydepunktene fra Velfjordrevyen

Pluss

Revyartist Bengt Hansen fikk til fulle vist frem sitt imitasjons- og scenetalent under to velfylte sommershow på juli-varme Gimle i Hommelstø. "En god latter forlenger livet" er en sannhet uten modifikasjoner. I så måte har du her muligheten til en god start på det nye året.