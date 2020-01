Lufthavnsjefen: - To uønskede hendelser med fyrverkeri de siste årene

Pluss

Kommunestyret i Brønnøy har, i likhet med mange andre kommuner i Norge, delegert myndighet til brannvesenet slik at det kan gis tillatelse til oppskyting av fyrverkeri på andre dager i året enn nyttårsaften. Når slike tillatelser gis gjør kommunen oppmerksom på at de ansvarlige for fyrverkeriet også må melde fra til tårnet på flyplassen i Brønnøysund om oppskytingen. Dette har ikke skjedd i alle tilfeller, ifølge lufthavnsjef Glenn-Robert Johnsen ved Brønnøysund lufthavn.