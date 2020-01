Klaget på forskjellsbehandling, men har ikke nådd gjennom hos Telenor

Pluss

Guri Gunnes Oppegård, som bor i Sømna, sier hun fortsatt ikke har fått noen løsning etter at hun klaget på å ha betalt 2.799 kroner for en mobil ruter fra Telenor, som enkelte andre i kommunen har fått for 699 kroner fra samme selskap. I desember gikk hun ut på sosiale medier og oppfordret folk til å klage på Telenor etter at hun oppdaget at telegiganten opererer med to forskjellige priser på ruteren.