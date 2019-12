Kommunene får felles forliksråd

Pluss

Det skal opprettes et felles forliksråd for Brønnøy, Vega, Vevelstad og Sømna. Det nye navnet blir Sør-Helgeland forliksråd og skal tre i kraft fra 1. januar. Forliksrådet skal betjenes av et felles sekretariat ved Sør-Helgeland lensmannskontor.