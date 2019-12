Nå kan idrettslag betale for flere biler med autopass-ferjekort

Pluss

Fra 1. januar 2019 ble Autopass-ferjekort innført. Dette utløste en del kritikk, blant annet fra idrettslag, over hele landet. De nye kortene viste seg å være lite fleksible for organisasjoner som er avhengige av å betale for flere med bare ett kort. Leder av BIL fotball Leif Morten Slotvik sa i mai at han ville ha en debatt om kostnader i idretten, hvis det letter idrettslagenes arbeid.