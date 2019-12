Værvarslinga advarer: -Hold deg unna bratte skråninger

Pluss

I værvarslinga for Brønnøy nå klokka 12.52 i dag, meldes det Rødt farenivå for snøskred, og gult farenivå for kuling, mye regn, jordskred og flomfare. Rødt varsler om at liv kan gå tapt, og at det kan bli store ødeleggelser på eiendom og infrastruktur.

Klar anbefaling: Hold deg unna

"Dette farenivået forekommer svært sjelden, og kan føre til store skader", skriver Yr.no. I deler av Nordland og Trøndelag er det også meldt fare for jordskred. Det er da brukt gult farevarsel som innebærer moderat fare. Men værvarslingas klare anbefaling for søndag er dette:

"Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg værradaren. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred", anbefaler Yr.no som forventer 50-70 mm nedbør på søndag, som regn under ca. 1500 moh.

Kan bli flomskred

"Stigende temperaturer og mye vind vil i tillegg føre til stor snøsmelting. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 40 cm snø. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred", skriver Yr.no.