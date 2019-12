Tradisjonsrik juletrefest

Ungdomslaget UL Viljen på Hongset i Velfjord feiret juletrefest 3. juledag. Lite er mer tradisjonsrikt enn dette i bygda. For her har de feiret i snart 70 år. Og ingenting tyder på noen snarlig endring av dette,- for her møtte nær fulltallig opp for sammenkomst og prat.