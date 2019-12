På lørdag får ungdommen spå fremtiden i glasskula

Pluss

Lørdag 28. desember inviterer Visit Vega, Vega Næringsforening, Vega verdensarvsenter AS, Stiftelsen Vegaøyan verdensarv og Vega kommune til et møte for unge mennesker mellom 18 og 30 år til Vega verdensarvsenter. Initiativet til møtet i romjula kom fra næringsforeningen i kommunen.