Høie vil ta beslutningen om Helgelandssykehuset bak lukkede dører

Oppsummert har dette skjedd i Helgelandssykehuset 2025-prosessen: Administrerende direktør i Helgelandssykehuset har foreslått en tosykehusmodell med hovedsykehus i Rana og et mindre sykehus i Sandnessjøen, flertallet i styret i Helgelandssykehuset har vedtatt ett, stort akuttsykehus i Sandnessjøen, administrerende direktør i Helse nord har foreslått en tosykehusmodell med sykehus i Rana og Sandnessjøen uten å presisere et "hovedsykehus" og styret i Helse nord har enstemmig vedtatt en tosykehusmodell med hovedsykhus, hovedkontor og ledelse i foretaket i Sandnessjøen og et akuttsykehus i Rana.