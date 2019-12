Kjøper tomter i Frøkenosen, kan muliggjøre gangsti

Pluss

Brønnøy kommune kjøper to tomter langs østsiden av Frøkenosen fra Øystein Evjen. Kommunestyret vedtok avtalen som ble signert av tidligere ordfører Johnny Hanssen i oktober. Kjøpesummen er 299.000 kroner.

– Fremlagte avtaler åpner for muligheter til å komme et lite skritt videre med å heve kvaliteten på Frøkenosområdet som et stort og viktig byparkområde i Brønnøysund, skriver plansjef Gunvald Eilertsen i sin vurdering i saksfremlegget.