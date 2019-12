SinkabergHansen gir 24,5 millioner til tre hallprosjekt

Pluss

Totalt har styret bevilget 24,5 millioner kroner til tre prosjekt. Rørvik Spektrum og Nærøysund Arena får 20 millioner kroner og den nye håndballhallen på Terråk får 4,5 millioner kroner.

Milliondryss

I en pressemelding fra SinkabergHansen skriver de at opptakten for bidrag til Rørvik Spektrum var en konkret henvendelse fra påtroppende politisk ledelse i Nærøysund om tilskudd til finansiering, og videre utgifter til renter og avdrag i en gitt periode – samt midler til påbegynte Nærøysund Arena.

I pressemeldingen skriver SinkabergHansen at de over tid har sett det åpenbare behovet hos brede grupper for nye og oppgraderte fasiliteter i regionen. Derfor har de tidligere, før de aktuelle prosjektene kom på banen, signalisert at de var villige til å gi eventuelle fremtidige tilskudd.

«Styret har støttet seg til signalene fra et samlet politisk miljø om at de to investeringene i Nærøysund er nødvendig. Vårt bidrag speiler behovet som rådmannen ved framlegging av sitt budsjettforslag anga som direkte kostnad ved å framskynde prosjektet Rørvik Spektrum med om lag to år", skriver de i pressemeldingen.

Støtte til håndballhallen

I Bindal yter SinkabergHansen den nye hallen på Terråk 4,5 millioner kroner. Dette er et anlegg som ble offisielt åpnet i oktober, og som skal dekke et bredt spekter aktiviteter for brukere og befolkning i regionen.

– Jeg er glad for at vårt styre både ser mulighet og betydning av å løfte idretten og frivillig aktivitet i Nærøysund og Bindal på denne måten. Både administrasjon og styre ser verdien av økt bolyst i regionen – og ved dette tilgang på flere kvalifiserte medarbeidere. Fra selskapets side håper vi at også befolkningen er glad for at disse anleggene realiseres, sier konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg.