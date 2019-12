Avlyser åpent møte om havna på rådhuset

Pluss

Det var på forhånd varslet at styremøtet kom til å bli ført bak lukkede dører. Så langt kom det aldri, for etter om lag en halvtime stemte seks av syv medlemmer i havnestyret for å utsette behandlingen av saken - som var orientering fra advokat Brynjar Østgård, og å avlyse det bebudede åpne møtet om havna. Dette skulle opprinnelig starte klokken 20 på rådhuset.