- Smertegrensen er nådd og vel så det

Pluss

Kostnadsrammen for utbedring av sykehjemmet i Bindal var før kommunestyrets behandling torsdag 123,3 millioner kroner. Etter at prosjektet har vært ute på anbud viser det seg at kostnadsrammen må oppjusteres med 10,4 millioner kroner. Sist rammen ble oppjustert var i april i år, den gang med 24 millioner kroner.