Frp om Helse nord-innstilling: - Direkte useriøst

Onsdag la Helse nord-direktør Lars Vorland fram sin innstilling i saken om ny sykehusstruktur på Helgeland til styremøtet 18. desember. Vorlands forslag er en variant av tosykehusmodellen. Helsepolitisk talsperson for Frp Åshild Bruun-Gundersen reagerer kraftig på Vorlands forslag.

– Jeg mener at det er et direkte useriøst forslag. Et helt tilsvarende forslag ble diskutert og debattert i Stortinget 26. november i år og ble nedstemt, sier Bruun-Gundersen til NRK.

Hun sikter da til Senterpartiets forslag til Stortinget om at man skulle utvide Helse nords mandat til å også utrede to fullverdige lokalsykehus med akuttfunksjoner på Helgeland. I Sp-forslaget stod det at "sykehusene må minst ha døgnberedskap innen akuttmedisin, akuttkirurgi, anestesi og tilgang til radiologi- og laboratorietjenester, samt fødeavdeling". Forslaget fikk kun støtte fra Ap og falt.

Dette er Vorlands innstilling Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Befolkningen på Helgeland skal sikres et spesialisthelsetjenestetilbud som baseres pånærhet for store pasientgrupper og når det haster, kombinert med funksjoner for heleHelgeland med utgangspunkt i eksisterende fagmiljø. 1. Styret i Helse Nord RHF viser til adm. direktørs saksframlegg og anbefaler atarbeidet med konseptfasen for prosjekt Helgelandssykehuset 2025 gjennomføres itråd med saksutredningen. 2. Strukturen på det somatiske tjenestetilbudet i Helgelandssykehuset skal baseres påfølgende: a) DMS i Brønnøysund planlegges som forutsatt. b) Helgelandssykehuset Sandnessjøen som akuttsykehus: Indremedisin med akuttberedskap, generell kirurgi med akuttberedskap,fødeavdeling, anestesi, laboratoriefunksjon og radiologi (i vaktsamarbeid med Nordlandssykehuset).Det foreslås videre at Helgelandssykehuset Sandnessjøen skal ha urologi,plastikk-kirurgi, spesialisert rehabilitering/fysikalsk medisin, og øre-nese-hals som krever sengekapasitet. c) Helgelandssykehuset Mo i Rana som akuttsykehus: Indremedisin med akuttberedskap, generell kirurgi med akuttberedskap,ortopedi med akuttberedskap, fødeavdeling, anestesi, laboratoriefunksjon og radiologi (i vaktsamarbeid med Nordlandssykehuset HF). 3. Sykehuset i Mo i Rana lokaliseres ved nåværende bygningsmasse. Lokaliseringen av sykehuset i Sandnessjøen og omegn avgjøres i konseptfasen. 4. I konseptfasen vurderes om det er hensiktsmessig å yte noen polikliniske somatikktilbud i Mosjøen. 5. Styret forutsetter at Helgelandssykehuset HF skal drives som ett sykehus på tvers av geografiske lokalisasjoner. Befolkningen skal møte en kunnskapsbasert praksis, og det skal være en lik tilnærming til arbeidet med kvalitet. 6. Styret ber om at tjenestetilbudet i rus og psykisk helsevern videreutvikles med basis i dagens DPS-struktur med sengekapasitet og poliklinikker. I konseptfasen må det også gjøres en vurdering av hvordan det somatiske tilbudet til pasienter innen psykisk helsevern og rus skal styrkes innen framtidig struktur, jf. nasjonale målsettinger. 7. Styret ber adm. direktør om å sørge for at Helgelandssykehuset HF gjennomgår plan for prehospitale tjenester så raskt som mulig.

Helseforetakets argument for ikke å utrede en slik tosykehusmodell var at befolkningsgrunnlag på Helgeland ikke er stort nok for to fullverdige sykehus. Frps Bruun-Gundersen mener det er nettopp dette nedstemte forslaget Lars Vorland nå har levert til sitt styre.

– Jeg mener at forslaget i realiteten allerede er nedstemt. Jeg ser derfor ingen grunn til at styret i Helse Nord skal legge vekt på denne innstillinga. Jeg mener Stortinget allerede har sagt fra at vi ikke skal ha en tosykehusmodell. Styret kan se bort fra innstillinga, mener Frp-representanten.

Helsepolitisk talsperson Carl-Erik Grimstad i regjeringspartner Venstre er ikke enig med Frp. Han mener Vorlands forslag er "fornuftig", og at det ikke er i strid med stortingets vedtak.

– Nei, det vil jeg ikke si. Jeg kan ikke se at Vorland gjør noe annet enn å følge opp en prosess som har startet med at man har gått fra ett stort sykehus til to. Nå får vi se hvor veien bærer etter det, sier han til NRK.