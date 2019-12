Tidligere styreleder kjenner seg ikke igjen i påstander om «støy»

Pluss

Det var tirsdag ettermiddag BAnett kunne melde om at ordfører Eilif Trælnes (Sp) i Brønnøy kommune har innkalt det gamle og det nye styret i Brønnøy havn til et oppvaskmøte på rådhuset. Bakgrunnen er ifølge Trælnes at det har vært «støy» og at det er behov for «ro og klarhet i forskjellige ting».