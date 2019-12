Restaurant- og matfag håper 25 millioners bevilgning berger linja

Pluss

Restaurant- og matfaglinja mobiliserer nå for å få omgjort vedtaket fra 2. desember hvor Nordland fylkeskommune vedtok å legge ned linja. I et eget skriv til politikere fokuserer de på hva Nordland fylkeskommune nå skal bruke sin andel av den ekstra 25 millioners bevilgningen varslet over Statsbudsjettet.