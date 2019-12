Tenner fredslyset

Pluss

Brønnøysund

Barn og ungdom i alle aldre deltar, og de Makalause er også med når kirka skal fylles med lys og julestemning.

Også fredslyset skal bringes inn i kirka. Det er opprinnelig tent fra flammen som brenner i Betlehemsgrotten og som ble tent rundt år 300. I 1986 ble lyset hentet til Østerrike som en del av et veldedighetsarbeid for funksjonshemmede og barn i nød med budskapet om et lys for fred. Fra 1989 startet en speiderleder med å spre flammen til andre land.

Første gang fredslyset kom til Norge var for 20 år siden. Til Brønnøysund kommer flammen fra Bergen med hurtigruta, hvor den blir godt passet på oppe på brua.

