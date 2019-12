Lykkelig Putti Sander Langø etter premieresuksess

Pluss

Med smil fra øre til øre kunne Sander Langø (10) gå fra scenen etter publikums applaus i ettermiddag. Med strålende klar sang, entertainerens muntre letthet, presis timing og et strålende samspill med Steffen Franco Hollup og de øvrige på scenen, så ble det suksess for tiåringen og teamet. Da sceneteppet åpnet seg for premieren, så var det båret inn ekstra stoler til alle som ville se, totalt 400 stoler i en fullsatt sal.

- Jeg rakk å tenke, oj det var veldig mye folk. Men akkurat da jeg begynte å synge så var jeg ikke redd lenger, forteller Sander Langø, som håper at han også neste år får gå i Putti plutti potts sko. Det får han forøvrig allerede i morgen, søndag. Ingen skulle forøvrig tro at Franco Hollup til daglig er ambulansearbeider i Brønnøysund. Han er som hentet ut av en av Disneys juleproduksjoner med sin runde, varme og gode stemme, åpne, trygge mimikk og lekende dialog.





For 12. gang presenterte Brønnøysund barnekultur Putti Plutti Pott og julenissens skjegg, og dagens premiere viste at dette er et livskraftig prosjekt.

-Jeg synes dette blir bare bedre og bedre. Dette er den beste forestillingen jeg har sett så langt, sier Lars Reidar Persson som i likhet med mange av de fremmøtte til forestillingen hadde noen av sine på scenen. For her er det mange involvert. Over tredve smånisser som gjorde en vakkert koreografert innsats og tretten hovedroller i godt samspill i regi av Ann Kristin Johnsen, Siri Valan Høyholm og Mina Frøshaug.

Samt et helt nisseorkester med elleve utvalgte musikere fra skolemusikken, BMK og kulturskolen med Hans Kristian Edvardsen som kapellmester og musikalsk ansvarlig. Nye kulisser har blitt til som følge av innsatsen av tre hobbysnekkere. Bak scenen har seks koreografer, sminkøser og scenearbeidere jobbet, mens Vega Media har sørget for magisk lys og lyd.

Ingen jul uten en ordentlig skjeggnisse. For seksåringen Mia Alise Rønneby Moen så var forestillingens sluttscener høydepunktet.

- Det var aller best da jeg så julenissen, forteller hun.





Klart for strålende ny Putti plutti plott Med nye kulisser og ny Putti Plutti Plott i hovedrollen åpnes sceneteppet om få timer i Brønnøysund.