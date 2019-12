Så mye sparer fylket på å legge ned restaurant og matfag

Pluss

Fylkesrådet i Nordland foreslo opprinnelig i høst å kutte totalt 29 linjer ved skoler rundt i fylket. Mandag meldte fylkesrådet at de ville berge naturbruk på kleiva, studiespesialisering i Steigen, idrettsfag på Fauske og TIP-linja i Brønnøysund. I pressemeldingen ble det opplyst at dette ville påføre fylket en ekstrakostnad på drift på 20 millioner kroner per år, noe som igjen medførte at man måtte kutte over 300 millioner kroner på investeringsbudsjettet.