Kokkesjef raser mot Sp etter at restaurant- og matfag ble utelatt

Pluss

Senterpartiet signaliserer at de vil forskyve 300 millioner kroner i investeringer for å skaffe penger til å drifte de fire linjene som de vil berge fra kuttlista, og at veimilliarden hvor det blant annet er satt av midler til Tosenveien vil bli slanket. Slik skal det legges inn 20 millioner kroner ekstra i skoledrift i kommende fireårsperiode.