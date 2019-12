Kokkelærere frykter uføretall går opp ved RM-nedleggelse

Pluss

- Fylkesrådet tenker for mye økonomi og for lite samfunnsøkonomi, sier faglærer John Ivar Nygård ved mat og restaurantfag i Brønnøy. Da det tidligere i høst ble klart at dette var en av linjene som kunne bli kuttet, skrev Nygård et mye delt leserinnlegg om hvordan ungdom på restaurant- og matfag i Brønnøy får en plass i yrkeslivet i stedet for en plass på listen for ung -ufør.