Høyre vil berge TIP og RM

Beate Bø Nilsen er gruppeleder for Høyre på fylkestinget og sitter i opposisjon. Hun sier hun går sitt tøffeste fylkesting i møte i Bodø 2. til 5. desember. De tøffeste sakene som skal diskuteres er budsjett for 2020, økonomiplan for de neste fire årene og en uttalelse når det gjelder fremtidig sykehusstruktur på Helgeland.