Stedsnavnenes historie

Pluss

Språk og stedsnavn er en reise inn i tidligere tiders historie. Bofaste mennesker fant det praktisk å navngi fjell som lå i sørlig retning, for eksempelvis Middagsfjellet, et fjellnavn man finner mange steder på våre trakter. Og Steinar Hansen innledet nettopp kvelden med å trekke de lange linjer, helt fra da mennesket begynte å bruke språk og over til hvorfor det ble nødvendig å gi navn til steder. Stedsnavn, og deres opprinnelse, var et tema som engasjerte de vel 50 oppmøtte.