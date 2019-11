Sigve har stordag denne uken

Pluss

Sammen med samarbeidspartner John Arne Warholm har Saltermark gjort en stor innsats for å forbedre turområdet rundt Svarthopen og gjøre det tilgjengelig for flere. De har blant annet sørget for rullestolrampe, fiskebrygge, badebrygge i Nord-Svarthopen, ny sti til Klubben og en rekke andre små og store forbedringer, ofte i samarbeid med BIL og Espen Slotvik, som også har engasjert seg for området.