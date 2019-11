Varaordfører om Tovåsen-avvisning: – En liten hump i gulvteppet

I sin innstilling til styret avviser Hulda Gunnlaugsdottir Tovåsen og Leirfjord som alternativ for sykehuslokalisering. Det stopper ikke de tolv kommunene sør for Korgfjellet fra å kjempe for sin prefererte løsning, sier varaordføreren i Brønnøy.