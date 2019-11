Tillitsvalgt: - Ekstrabevilgning betyr ingenting for 2020

Pluss

Leder for Norsk Tjenestemannslag (NTL) ved Brønnøysundregistrene Kjetil Mathisen sier ekstrabevilgningen på 30 millioner som regjeringen fredag opplyser at de vil gi til Registrene ikke får betydning for det han frykter blir en desimering av bemanningen i etaten i årene som kommer. Registerledelsen anslår at 50-60 personer mister jobben i løpet av de neste to årene.