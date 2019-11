Regjeringen bevilger ekstra midler til Registrene

I en pressemelding fredag opplyser Nærings- og fiskeridepartementet at de vil øke bevilgningen til Brønnøysundregistrene for inneværende år med 30 millioner. Dette for å komme i økonomisk balanse før Altinn flyttes ut av etaten ved årsskiftet.