Kvinne frikjent for anklage om Nav-bedrageri

Pluss

Kvinnen var i tingretten tiltalt for grovt bedrageri for å ha meldt inn feil antall timer hun hadde arbeidet, slik at Nav urettmessig utbetalte 104.428 kroner. Tiltalen ble i enighet med aktor og forsvarer nedsummert, altså redusert, til simpelt bedrageri fordi beløpet er under grunnbeløpet i Folketrygden.