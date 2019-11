Sømnas bruk av fond skulle bli mindre. Nå økes uttaket

Pluss

Sømnabudsjettet 2020 er under utarbeiding. Fredag skal det avholdes nytt møte i utvalget for budsjett i Sømna kommune. Dette utvalget består av kommunens politiske ledelse i form av formannskapets medlemmer (Sp,Ap og TpL), representanter fra øvrig opposisjon (H + Rødt) samt de to hovedtillitsvalgte fra Utdanningsforbundet og Fagforbundet.