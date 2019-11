Politikerne sa nei til kjøp av brannskadet hus

Pluss

I Oldervikveien 1 står et hus på en selveiertomt. For noen år siden var det brann i huset og i saksfremlegget til kommunestyret i Bindal i forrige uke ble boligen regnet som totalskadd med 0 kroner i restverdi. Kommunen har vært i kontakt med både forsikringsselskap og bank angende tilstanden på huset og bedt om at det blir gjort tiltak slik at boligen ikke blir stående som et spøkelseshus i sentrum av Terråk. Boligen er lagt ut på tvangssalg av Brønnøy tingrett og advokat Geir Løbergsli kom i juni med en forespørsel til kommunen om kjøp av eiendommen til et minimumsbud på 40.000 kroner. Rådmannen anbefalte politikerne å kjøpe huset for denne prisen.