Ensom stemme for eget klimautvalg

Valgutvalget i Brønnøy kommune innstilte 11. november på at det ikke skal opprettes et klima- og miljøutvalg i Brønnøy og at ansvaret for slike spørsmål burde legges til driftsutvalg II, som også har ansvar for næringssaker. Utvalget var foreslått av SVs Liv Solli og Kari Johanne Aglen Johansen.