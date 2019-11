Vefsn-ordføreren: - Ett sykehus i Sandnessjøen er ikke akseptabelt

Her snakker vi om ett sykehus for hele Helgeland. Da er det ikke akseptabelt at det ligger i Sandnessjøen sentrum

Pluss

Onsdag sendte de tolv ordførerne sør for Korgfjellet ut en pressemelding der det kommer fram at kommunene i sør har blitt enige om å be Helgelandssykehuset gå for ett stort akuttsykehus på Helgeland og at dette skal plasseres i "Sandnessjøen og omegn".