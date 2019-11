Havbruksakademiet vil bidra til å beholde TIP og restaurant og matfag

Pluss

Arnfinn Torgnes har mange tiårs erfaring fra oppdrettsbransjen, og har gjentatte ganger de siste ti årene oppfordret Nordland fylkeskommune til å etablere en akvakultur-linje i Brønnøysund. Han reagerer på fylkesrådsleder Tomas Norvolls uttalelser til BA tirsdag. Norvoll sier der at Havbruksakademiet på Toft og andre tilbud i Trøndelag tar «en god del av elevmassen» til Brønnøysund videregående skole. Dette mener Norvoll er et argument for å legge ned TIP og Restaurant og matfag ved BVS. Torgnes mener dette argumentet faller på egen urimelighet.