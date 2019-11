Snekkern dobler lokalene og satser nytt

Pluss

I dag holder Snekkern og Snekkern Blikk til i for små lokaler på Salhus. I slutten av januar åpner de i nyrenoverte lokaler rett over veien, i de tidligere lokalene til Brønnøy Byggtjeneste og det tidligere lageret til Braks. Her skal det også etableres et eget kjøkkenstudio for Sigdal som Snekkern Brønnøysund AS skal være direkte leverandør for. Kontrakten mellom de to ble underskrevet og godkjent 5. november.