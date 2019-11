12 kommuner går for ett sykehus i Sandnessjøen

Pluss

Det kommer frem i en pressemelding onsdag kveld.

«Kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Træna, Vefsn, Vega og Vevelstad har stått sammen i prosessene rundt Helgelandssykehuset 2025. Våre kommuner er ulike, og alle vil oppleve ulike utfordringer ved de ulike beslutningene som vil bli tatt i denne saken. Imidlertid har våre 12 kommuner som kjent funnet sammen og utarbeidet en felles plattform for samarbeid, der pasientens tilgang på framtidens spesialisthelsetjenester er vårt hovedfokus. I våre vurderinger har vi lagt hovedvekt på hva som er til beste for pasientene på hele Helgeland, og ikke den enkelte kommune.

Våre kommuner tar til orde for en sykehusstruktur som gir best mulig tilbud til flest mulig innbyggere, med vektlegging av akutte helsetjenester, det som virkelig haster. Viktigheten av god nok tilgjengelighet til akuttmedisinsk hjelp for pasientene i hele regionen, med kyst-, innlands- og sørliggende kommuner, er grunnpilaren i samarbeidet mellom våre 12 kommuner. Tryggheten om å nå hjelp når det virkelig haster er en forutsetning for opplevelsen av likeverdige helsetjenester for en befolkning lokalisert på øyer, kyst og innland. Det er dette vi kjemper for, og fortsatt står sammen om, alle våre 12 kommuner.

Våre 12 kommuner understreker igjen at modell 2a, som innebærer ett stort akuttsykehus med inntil tre DMS, er den mest hensiktsmessige strukturen for framtidens Helgelandssykehus, og den eneste som på sikt vil være bærekraftig og stabil for Helgeland som helhet. Denne modellen vil redusere behovet for antall DMS i regionen fra tre til to, med ett DMS i Brønnøysund og ett på Mo i Rana.

Kunnskapsgrunnlaget som nå foreligger, samfunnsanalysen, oppdaterte økonomiske analyser, samt de utallige utredninger som er presentert, gjør at våre kommuner nå går inn for at Sandnessjøen og omegn bør bli den foretrukne lokalisasjonen for et nytt stort akuttsykehus for hele Helgeland. Dette er en hensiktsmessig lokalisering dersom pasientens behov settes i sentrum, og vil kunne skape ro i en region der denne saken har skapt mye støy over tid. Helse Nord har definert «omegn» i denne sammenheng som 20 minutters kjøreavstand fra Alstahaug rådhus.

Sykehuset plassert i Sandnessjøen og omegn vil gi god tilgjengelighet for alle pasienter på Helgeland, enten de kommer langs vei, med båt eller med luftambulanse, sommer som vinter. Majoriteten av dagens kompetente og velrennomerte fagmiljø ved Helgelandssykehuset vil kunne bevares og videreutvikles ved en slik lokalisering. En stor og bærekraftig fødeavdeling tilgjengelig for alle fødende på Helgeland vil kunne etableres, som også vil være tilgjengelig for fødende fra Brønnøysund med akutte behov for overflytting fra fødestuen vinterstid. Alle pasienter på Helgeland vil ved behov kunne reise tur/retur sykehuset på en og samme dag, som igjen reduserer potensialet for pasientlekkasje ut av Helse-Nord området.

Våre 12 kommuner står fremdeles samlet bak argumentasjonen om ett stort akuttsykehus sør for Korgfjellet, og er omforent om at Sandnessjøen og omegn vil være den mest hensiktsmessige lokalisasjonen for framtidens Helgelandssykehus.»

Pressemeldingen er sitert:

Peter Talseth Eilif Trælnes

Ordfører Ordfører

Alstahaug kommune Brønnøy kommune

Nils Jenssen Ellen Schjølberg

Ordfører Ordfører

Dønna kommune Grane kommune





Harald Lie Elbjørg Larsen

Ordfører Ordfører

Hattfjelldal kommune Herøy kommune





Ivan Haugland Hans Gunnar Holand

Ordfører Ordfører

Leirfjord kommune Sømna kommune





Jan Helge Andersen Berit Hundåla

Ordfører Ordfører

Træna kommune Vefsn kommune





Andre Møller Torild Haugann

Ordfører Ordfører

Vega kommune Vevelstad kommune