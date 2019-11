Tunge næringsaktører støtter opprop for lokale kokke-elever

Pluss

Norske Kokkers Landsforening på Sør-Helgeland mener det er svært viktig at Restaurant- og Matfaglinja ved Brønnøysund videregående skole (BVGS) opprettholdes. De har delt et opprop, støttet av tunge næringslivsaktører, på sosiale medier for opprettholdelse av restaurant og matfag i Brønnøy.