Noah (16) piruettet ut NTNUI angrep

Men dessverre for BIL-gutta: NTNUI fikk inn for mange mål i lørdagen oppgjør. NTNUI vant 37-29 etter scoring av BIL i siste sekund. Resultatet skyldtes ikke hjemmelagets keeper, Noah Brekk, som gikk heroisk imot det meste av angrep og henholdsvis danset, bokset, sparket, hoppet og strakk seg det han kunne i Brønnøyhallen for å hindre nettkjenning.