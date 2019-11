Tillitsvalgte spør hvorfor fylkesutdanningssjef brukte udokumenterte TIP-hall-tall

Pluss

Eiendomssjef Kurt Solaas i Nordland fylke avviste i går å være kilden til fylkesutdanningstoppenes uttalte investeringsløft på henholdsvis 40-80 millioner kroner for renovering, eller ny TIP-hall i Brønnøy. Han uttaler til avisa at det normalt er eiendomsavdelingen som utreder slik prosjektering, men at det ikke er gjort noe utredningsarbeid som kan dokumentere påstandene til Utdanningssjef Nina Ellingsen Høiskar eller seksjonsleder Inga-Lill Sundset.