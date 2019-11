Saga sørger for rock på Roots

Pluss

Torsdag formiddag slapp Rootsfestivalen tre nye artister til hovedscenen. I sommer markerer Rootsfestivalen 20 år med festival i Brønnøysund.

– Akkurat nå jobber vi for å lage den 20. ende Rootsfestivalen i Brønnøysund og det er et spennende prosjekt. Vi skal rigge til en kjempefestival 15. til 18. juli, sier festivalsjef Morten Horn.

Ledelsen for Kulturcompagniet har vært lydhøre for folks ønsker for neste års festival. Ikke alle ønsker kan innfris av forskjellige årsaker.

– Vi har fått masse innspill fra publikum og vi har også kjørt en kampanje på Facebook. Vi prøver å sy sammen ønsker og i tillegg gi noe folk ikke visste de ville like før de hører det. Vi ønsker å lage magiske musikkopplevelser for folk, forklarer Horn.

Spilt for millioner

En av dem er kanadiske Saga som siden oppstarten i 1977 har markert seg over hele verden. Det store internasjonale gjennombruddet kom i 1981 med deres fjerde album «World`s Apart» som solgte til Platina i Canada og USA.

Kanadierne har solgt ti millioner album, og har hatt hits med låter som «Wind Him Up», «On the Loose», «Humble Stance» og «Don't Be Late».

Etter at vokalist og låtskriver Michael Sadler kom med igjen i bandet i 2011 har bandet gitt ut to album, senest «Sagacity» i 2014, deres 21. utgivelse. Siden Sadlers retur har progrockerne turnert tett med det som er tilnærmet originalbesetningen. I februar spiller bandet på Rockefeller i Oslo, men så langt festivalsjefen kjenner til, skal de ikke opptre andre steder i Norge denne sommeren.

– Saga er et vitalt, oppegående og fantastisk bra band. Det er kommet innspill fra mange at de er ønsket til Roots. Vi er veldig stolte over at de kommer fra Canada til Brønnøysund for å spille, sier Horn.

Stein Brekk kan ikke få skrytt nok av vokalisten Micheal Sadler.

– Vokalisten er en karismatisk fyr og bandet er usedvanlig velspillende. De spiller låter med stor allsangfaktor og de både var og er enormt store i Tyskland fra de slo igjennom på 1980-tallet, forteller Brekk.

– Vi er glade for å kunne presentere et band som er knallgode til å spille, for det er de. De har en av de sterkeste vokalprestasjonene live og har utsolgte konserter både i Nederland og i Tyskland. Så langt ser det ut som om de skal spille én konsert i Spania og én konsert i Brønnøysund i løpet av sommeren, supplerer Horn.

Gjensyn med Postgirobygget

Under festivalen blir det i år et gjensyn med Postgirobygget. Også dette etter et sterkt ønske fra festivalpublikummet i Brønnøysund. Da blir det garantert både «Idyll», «En solskinnsdag» og en dose «Sløv uten dop».

– Det er magisk med livemusikk og med allsang er det et ekstra trykk. Dette får vi med Postgirobygget som også har vært her på festivalen tidligere, men som siden den gang har gitt ut ny musikk, sier Horn.

Bandet startet som et studentband på midten av 1990-tallet og har siden bitt et veldig populært liveband. Debutplata «Melis» solgte nesten 200.000 eksemplarer og lå sammenhengende på toppen av VG-lista i mer enn 70 uker. Siden den gang har bandet gitt ut ni album og holdt rundt 1000 konserter landet over. I mars neste år slippes det nye albumet.

– De leverer alltid bra show og treffer både de unge og de gamle. De har holdt på i flere år, men får også nye unge fans. De er et kjempeflott liveband som alltid leverer veldig bra, sier Brekk.

Ung nykommer

En som aldri har spilt på Rootsfestivalen tidligere er Amanda Tjenfjord fra Ålesund. Hun har tatt seg en pause fra medisinstudiene for å satse for fullt på musikkarieren. I høst slapp hun sin første singel «Kill the Lonely».

– Amandas musikk befinner seg i samme divisjon som Astrid .S og Sigrid, forklarer Brekk.

Dermed er hun i ferd med å gjøre seg bemerket i skillet mellom pop og elektropop hvor stjernene Astrid S. og Sigrid befinner seg og hvor de begge gjør stor suksess. Amanda og bandet har opptrådt på NRKs Lindmo og holdt en rekke konserter blant annet i Tyskland og England. De har også vært på turné som oppvarmingsband for Highasakite.

– Vi ønsker også å booke inn de vi har tro på at kommer til å bli veldig bra. Hun kommer med fullt band hit til Roots, sier Horn.

– Denne bransjen er veldig uforutsigbar og kanskje hun kommer hit med en superhit i sommer, sier Stein Brekk.

12 på hovedscenen

Fra før har Rootsfestivalen sluppet to headlinere i CC Cowboys og Adrian Jørgensen med band. Totalt skal det være 12 band på hovedscenen og i løpet av høsten og vinteren slippes ytterligere sju band.

– Dere markerer 20 år med festival neste år, skal dere slå på stortromma nå?

–Ja, vi gjør jo det. Samtidig skaper dette høye forventninger hos folk og vi må passe oss for at vi ikke lager en topp som vi ikke kan nå seinere, mener Horn.

Stein Brekk legger til at de lager festival i forhold til budsjett. Nettopp en god budsjettdisiplin har gjort at festivalen har levd gjennom to tiår. Et stabilt billettsalg er en viktig faktor i dette.

– Lørdag legger vi ut julegavebilletter til en fin pris. Når disse er utsolgt selger vi kun fullprisbilletter, sier Morten Horn.