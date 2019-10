Samfunns-sløseri?

Pluss

Vi må snakke om samfunnsanalysen. Altså at Helgelandssykehuset har hyret inn kostbare konsulenter for å vurdere konsekvenser for Helgelands-samfunnet ved ulike valg av ny sykehusstruktur. Helgelandssykehuset har helt sikkert har betalt en heftig sum for denne analysen, som også medførte at selve sykehusprosjektet ble forsinket.