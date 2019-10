Hjelpekorpset har fått sykler for akutt sykdom og førstehjelp

Pluss

I garasjen til Brønnøysund Røde Kors hjelpekorps står det to nye sykler. De er utstyrt med GPS og nettbrett for navigasjon, kommunikasjon i form av nødnett, den ene er satt opp med utstyr for førstehjelp, mens den andre er satt opp med hjertestarter og utstyr for å holde åndedrett i gang - det er akuttsykkelen.