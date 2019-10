Skolenedleggelse absurd situasjon for Truck Tek

Pluss

Gasellebedriften Truck Tek har vist solide resultater over år, og er i stadig vekst. Daglig leder Thaya Arumairasa var tilstede under mandagens innspillmøte i regi av Nordland fylkeskommune, hvor det gikk frem at TIP er foreslått nedlagt i Brønnøysund. Dette begrunnet i behov for nyinvesteringer tallfestet til 40 millioner for renovering, eller alternativt 80 millioner til nybygg av TIP-hall.