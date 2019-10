Staten vil bosette 20 flyktninger på Sør-Helgeland neste år

Pluss

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har i disse dager sendt ut brev til norske kommuner med anmodning om at de bosetter et antall flyktninger. På Sør-Helgeland er det kun Brønnøy som får anmodning for 2020. Dette er i tråd med standarden de to siste årene, etter at IMDi i 2017 varslet at det fra 2018 kun var behov for at cirka halvparten av kommunene som tidligere har bosatt flyktninger gjorde det videre.