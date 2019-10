Et ti-talls familier rammes

Alle på denne avdelingen blir rammet av det, så det er litt trykket stemning her nå

Volvo tester ut autonome (selvkjørende) lastebiler ved Brønnøy kalk. Det får nå konsekvenser for transportfirmaet T. Engene, som fra sommeren 2020 mister kjøringen for Brønnøy Kalk. Da tar Volvos selvkjørende lastebiler over, skriver Anlegg & Transport.